Женщинам открыт новый секрет красоты без косметики

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Жизнь современной женщины проходит в таком бешенном ритме, что побороть усталость бывает довольно сложно. Все же специалисты открыли несколько секретов, которые дадут возможность при любых обстоятельствах пленять окружающих своей красотой.

Знаменитая актриса Одри Хепберн говорила, что красоту женщины можно оценить по блеску ее глаз. Но вот в современном мире с его гипердинамичным ритмом, довольно сложно сохранить этот блеск из-за постоянно накатывающейся усталости.

Для того, чтобы помочь женщинам выглядеть привлекательной даже без косметики, исследователи доказали, что в первую очередь необходимо спать не менее 7-8 часов. Как известно, недосыпание отражается на лице женщины быстро и приводит к раннему старению.

Для быстрого засыпания и крепкого сна необходимо не переедать перед сном, отдавая на ужин предпочтение овощам и молоченым продуктам, в течение дня употреблять достаточное количество жидкости. Во время сна в вашей спальне должно быть темно, а температура не превышать 18-21 градуса.

Напомним, что ранее ученые доказали, что правильным положением для комфортного сна является сон на боку или спине, а вот любители сна на животе могут утром ощущать дискомфорт и усталость. Недостаток сна приводит к появлению ранних морщин, выпадению волос, ломкости ногтей, а также наборе веса.