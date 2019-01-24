Тайна раскрыта: Ученые обнаружили удивительную способность «морского огурца»

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«Морские огурцы» могут заполнить свои тела водой, всасывая ее через анус, чтобы быстро передвигаться под водой.

Согласно данным нового исследования ученых из National Geographic, удивительные морские животные голотурии, которых в народе называют просто «морскими огурцами» имеют интересную способность, чтобы на приличной скорости передвигаться по океану. Ученые раскрыли тайну и обнаружили, что «морские огурцы» обладают неожиданной способностью изменять свою плавучесть. За счет всасывание воды они могут путешествовать со скоростью более 80 километров.

Ученые исследовали активность двух видов морских огурцов: Cucumaria frondosa и Holothuria scabra. В лаборатории эксперты обнаружили, что «морские огурцы» вздулись на целых 700 процентов, когда они хотели быстро убежать. Это подтверждает теорию о том, что голотурии способны со скоростью плавать под водой.