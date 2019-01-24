Болезнь Альцгеймера может развиваться из-за инфекции в полости рта

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В последние годы исследования подтверждают гипотезу: болезнь Альцгеймера - это не просто болезнь, это инфекция.

Исследователи до сих пор пытаются найти причины болезни. Многие утверждают, что смертельное распространение болезни Альцгеймера выходит далеко за рамки того, что привыкли думать. Сегодня учёные утверждают, что у них есть одно из наиболее убедительных доказательств того, что болезнь Альцгеймера может развиваться из-за болезни в полости рта, и это связано с несколько неожиданной причиной: заболеванием десен. В новой статье, возглавляемой старшим автором Яном Потемпой, микробиологом из Университета Луисвилла, исследователи сообщают об обнаружении возбудителя хронического периодонтита (заболевания десен) - в мозге умерших пациентов с болезнью Альцгеймера.

В экспериментах на мышах оральная инфекция патогеном приводила к колонизации мозга бактериями, а также к увеличению продукции бета-амилоида, связанных с болезнью Альцгеймера. Кроме того, команда определила токсические ферменты, называемые «gingipains», секретируемые бактериями в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера, что коррелировало с двумя отдельными маркерами заболевания: белком тау и белковой меткой, называемой убиквитином. Учёным ещё придется подождать и посмотреть, что в будущем получат исследования по этой гипотезе, но исследовательское сообщество проявляет осторожный оптимизм.