Вчера, 23:57

Ударная волна летящего астероида «зафутболит» нас в глубокий космос. Траектория движения не так уж важна, если объект все равно пройдет вблизи планеты, считают эксперты.

По данным исследователей кафедры небесной механики Петербургского государственного университета знаменитый Апофис снова приблизится к Земле через десять лет (вероятность столкновения 1 к 3), но с Землей он, скорее всего, столкнется только в 2039 году, когда его орбита изменится из-за гравитации Земли.

В NASA бьют тревогу. Апофис, который назвали так же как бога тьмы и хаоса, при столкновении полностью уничтожит минимум один из континентов. Они выяснили, что размеры Апофиса больше чем считали раньше – его ось равна примерно 340 метрам.

Согласно докладу ученых, космическое тело пройдет в 38 тысячах километрах от Земли, что может привести к полномасштабной межгалактической катастрофе, уточняют уфологии. Апофис может без столкновения уничтожить Землю.

Расстояние от Земли до Луны составляет 384 тысячи километров, что в десять раз больше чем расстояние, которое будет отделять нас от летящего камня. Как действует на Землю спутник знают все, но Луна движется медленно, другое дело, когда мимо пронесется на космических скоростях булыжник размером с небоскреб. Он закрутит Землю как шар для боулинга и отправит нас за пределы галактики. Но это тоже не так важно для человечества. Как только ударная волна метеорита дойдет до Земли, угол наклона оси изменится и все живое просто мгновенно вымрет, а если и это нас не прикончит, то вращение Земли постепенно будет ускоряться и скоро она превратится в пылающий уголек, на котором уже не будет ни кислорода ни живых существ.