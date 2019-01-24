Тунгусского метеорита не было: Тесла мог испытывать плазмоиды для отражения угрозы из космоса

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Неизвестный объект пролетел в районе Подкаменной Тунгуски за несколько дней до падения астероида, следует из свидетельств очевидцев. Некоторое время до и после этого события с неба доносился странный, но вполне отчетливый шум, а в некоторых областях Западной Европы и России в это время наблюдали странные серебристые пульсирующие вспышки в небе.

Загадочное явление, которое произошло Сибири 30 июня 1908 года до сих пор является предметом обсуждения ученых и конспирологов. Некоторые продолжают утверждать, что Тунгусского метеорита не было. И причин для этого масса.

Самым главным аргументом в пользу теории о техногенном источнике взрыва является тот факт, что следов метеорита до сих пор не удалось обнаружить. Кроме того, траектория полета космического объекта с юга на север и его последующий взрыв должны были повалить деревья в соответствующем направлении, а лес лежит так, как будто тело двигалось с востока на запад, что следует из азимута в 114°.

Продолжение... Закрутит как шар для боулинга: Апофис может без столкновения уничтожить Землю Ударная волна летящего астероида «зафутболит» нас в глубокий космос. Траектория движения не так уж важна, если объект все равно пройдет вблизи планеты, считают эксперты.

Еще одна странность – деревья обгорели вблизи падения объекта почти на 95%, а мощность метеорита сравнивают со взрывом тысячи атомных бомб, которые уничтожили Хиросиму и Нагасаки. В таком случае они должны были превратиться в пепел, а не просто обгореть. Стоит также отметить, что обсерватории всего мира зафиксировали мощную взрывную волну, но никто не докладывал о метеорите.

С версией ученых о техногенном характере Тунгусского явления согласен и знаменитый предсказатель Манфред Димде. В 1996 году он высказал предположение, что взрыв произошел вследствие испытания энергетической торпеды, над которой в то время работал Никола Тесла. Известно из официальных источников, что за некоторое время до падения Тунгусского метеорита Тесла запрашивал информацию у правительства о самых малонаселенных местах планеты. Позже у него на столе видели подробную карту Сибири. Вероятно, место для проведения эксперимента физик все же нашел.

Тесла всю жизнь посвятил изучению и созданию электромагнитных полей. Его опыты опережали науку на века. Благодаря разработкам Теслы интернет и беспроводное освещение могли появиться еще сто лет назад, но такие открытия не приносили прибыль, поэтому их финансирование было приостановлено спонсорами физика.

Конспирологи считают, что осознав бесполезность своих творений для современного человечества из-за патологической жадности энергетических корпораций, Тесла мог предпринять попытку создать оружие для отражения угрозы из космоса, которое было бы безопасно для людей. Не важно верил ли он в существование внеземных цивилизаций или опасался падения на Землю космического тела, главное, что он вполне мог создать такое оружие на основе электрического импульса и генерации энергии в более плотную материю. А в районе Тенгуски Тесла мог испытывать эти плазмоиды, которые могли бы при необходимости защитить Землю.

К сожалению ни одну теорию о Тунгусском метеорите нельзя опровергнуть или подтвердить до сих пор, но все последние эксперименты Теслы остаются засекреченными американским правительством. Сам Тесла в 1908 году сообщил «Нью-Йорк таймс»: «...Даже сейчас мои беспроводные энергетические установки могут превратить любой район земного шара в область, не пригодную для проживания...»