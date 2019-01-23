Высадку американцев на Луну снял Стэнли Кубрик – Американский режиссёр рассказал правду о миссии Аполлон-11

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Эксперт провёл детальный анализ первой высадки человека на спутник Земли. На фото и видео он нашёл световые приёмы, придуманные Кубриком. NASA сняли поддельное видео, чтобы обогнать СССР и совершить теневой полёт на поверхность Луны.

В течении последних 50-ти лет первая высадка человека на Луну была в центре большинства дискуссий теоретиков заговора. Миссия Аполлон-11 увенчалась успехом 20 июля 1969 года, то есть в этом году весь научный мир будет отмечать 50-летие грандиозного события. Однако, режиссёр и сценарист Джей Уайднер публично доказал, что NASA никогда не высаживались на Луну. Он рассказал всю «правду» о миссии Аполлон-11.

Во время выступления на радио киноэксперт заявил, что всю постановку и высадку американцев на Луну снял Стэнли Кубрик. Уайднер считает, что великий режиссёр использовал «проекцию переднего экрана», чтобы совершить обман века.

Доказательства и видео NASA якобы совершенно не представляют никакой ценности, и не демонстрируют реальное поведение человека на спутнике Земли. По словам эксперта, в США решили не раскрывать перед СССР все свои сильные стороны и секретное оружие, а ролик с Луны был идеальным отвлекающим планом. Кроме того, он снимал напряжение между странами.

Уайднер уверен, что снять подобное видео мог только гений Стэнли Кубрик. Он был фотографом, понимал свет и знал все приёмы. Свою карьеру он начинал как техник, и уже затем продолжил как режиссёр. Полученный опыт и объём знаний идеально подходили NASA. Кубрик мог решить все технические проблемы, так как именно физика Луны и её имитация были основными.

Уайднер рассказал, что он провёл расследование и анализ сделанных космонавтами Аполлона-11 фотографий. В итоге, ему удалось найти стратегически расположенные линии горизонта. Они появились, когда Кубрик якобы редактировал контраст и фокус снимков. По мнению Уайднера, это основное доказательство в подставной фотосессии NASA. При этом он уверен, что всё же США отправила первых людей на Луну, но в другое время.

Эксперт уверен, что снятое видео Кубрика и его прямая трансляция лишала NASA возможности показать всему миру как Аполлон-11 может разбиться, ведь такой шанс без сомнений был. Поэтому, ролик успешной миссии снимал всё ответственность. Настоящая высадка на Луну якобы совершалась без камер и широкого освещения.

Как бы то ни было, в NASA подобные обвинения в мошенничестве полностью отрицает. В агентстве неоднократно отмечали, что подобные конспирологические теории оскорбляют тысячи людей, которые работали ради успеха Аполлона-11 и величайшего научного прорыва.