Мозг показал разную реакцию на касание человека себя и других – учёные

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Как оказалось, он способен к различной обработке сигналов. Одни из них порождаются его «командой», другие осуществляются без его ведома.

Мозг показал разную реакцию на касание человека себя и других, заявили учёные. В частности, когда люди прикасаются сами к себе, в мозге не задействуются тактильные стимулы у отделов, которые отвечают за осуществление социального взаимодействия.

Другое дело, когда к носителю мозга прикасается некто иной. Тогда активируется работа всех отделов, ответственных за то, чтобы распознавать тактильные сигналы.

Более того, при касаниях, активирующих отслеживание одних и тех же социальных рецепторов от стороннего человека, мозг способен воспринимать их в различии от того, кто их произвёл.

Таким образом, уверяют учёные, работа мозга имеет явно направленный уклон на социальное взаимодействие.

Видимо, мозг делает попытки предсказания последствий того, что делает человек, на сенсорном уровне. При этом им не придаётся большого значения восприятию, вызываемому им (человеком) самим.