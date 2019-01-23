Привет от Нибиру: Во время кровавого затмения Луны по ней ударил метеорит - уфологи

Сегодня, 16:14

Эта неожиданная вспышка на спутнике Земли была замечена очень многими. Ничего удивительного, поскольку явление было знаковым и его наблюдали с разных точек планеты.

Видимо, во время кровавого затмения Луны по ней ударил метеорит. Уфологи сразу же назвали это приветом от Нибиру.

Короткая яркая вспышка на Луне была замечена как профессиональными астрономами, так и множеством любителей, и представителей альтернативной науки.

То, что метеориты различной величины периодически падают на Луну, давно не секрет. Об этом свидетельствует наличие больших и малых кратеров на её поверхности. Этих явлений, кроме очень узкого круга специалистов, вообще никто не замечает.

А здесь был выбран именно день кровавого затмения Луны. Мало того, что он сам по себе грозный и знаковый, так тут ещё и очередной сигнал.

Даже профессионалы уверяют, что они пытались увидеть удар метеорита по Луне во время затмения на протяжении множества лет, однако, из этого ничего не выходило.

Уфологи уверены, это Нибиру посылает людям свой очередной привет, чтобы те не расслаблялись. Она, по-прежнему, здесь и всё контролирует.

При этом, удар не был настолько сильным, чтобы причинить Луне существенный вред. Это больше напоминает как раз демонстрацию силы Планетой-Х.

Общее количество кратеров на Луне чуть больше 10 тысяч. Для её огромного периода существования, такое количество упавших метеоритов является ничтожным числом.

А здесь такой яркий пример и именно в такой тревожный день.