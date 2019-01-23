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Спор России и Японии по поводу Курильских островов может завершиться досрочно из-за разрушительного действия планеты-убийцы Нибиру и последствий глобального потепления.

Россия и Япония уже долгие годы пытаются урегулировать ситуацию со спором по поводу того, кому на самом деле принадлежат Курильские острова. На данный момент они являются частью РФ, и относятся к Сахалинской области. Для России, в первую очередь, они важны из-за проживающего там населения в количестве 20 517 человек, а затем и ценными ископаемыми, стратегическим выходом в море и океан, а также рыбным промыслом. Но, как оказалось, этими благами придется наслаждаться недолго.

Уфологи убеждены, что Курильские острова уйдут под воду из-за Нибиру через три года, поскольку этому будет способствовать и глобальное потепление. В частности, повышение температуры приведет к увеличению объема воды в океане, который непосредственно окружает Курильские острова. Учитывая то, с какой частотой планета Нибиру провоцирует цунами и землетрясения в Японии, последствия могут коснуться и островов, которые по закону являются частью РФ. В сочетании этих двух факторов шансов на спасение Курильских островов не остается.

Вероятнее всего, Курильские острова уйдут под воду, как в свое время Атлантида. Согласно древним источникам, именно смертоносная планета Нибиру способствовала повышению уровня воды, что привело к гибели целой цивилизации. Глобальное потепление в наше время также, по мнению уфологов, может вызывать Нибиру из-за того, что, приближаясь, она разрушает озоновый слой Земли, а также из-за частых землетрясений материки и острова проседают, тем самым рискуют оказаться в течение нескольких лет под водой.

Учитывая, что Атлантида ушла под воду за один день и одну ночь, есть большая вероятность, что Курильские острова окажутся под водой неожиданно и быстро. Если при глобальном потеплении не сильно увеличивается количество воды, а планомерно, то с помощью Нибиру гибель острова может произойти с немыслимой скоростью. Ученые-уфологи убеждены, что перед Курильскими островами под водой окажется Япония, которую ануннаки из планеты-убийцы давно хотят уничтожить из-за внедрения в их дела.