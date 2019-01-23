Учёные: ДНК из ГМО продуктов остаются в организме человека

Сегодня, 10:05

После проведённых опытов стало ясно, как влияет ДНК на развитие человека.

Исследования, которые проводились в Дальневосточном федеральном университете, показали, что молекулы из генномодифицированных продуктов попадаю в желудок, в дальнейшем остаются в организме человека. Такое происходит даже после термической обработки продуктов.

Сейчас учёные определяют на сколько это опасно для жизни людей. Пока не выявлено никаких последствий и учёные уверяют что боятся ГМО продуктов не стоит. ДНК из них никак не влияет на активность клеток людей, а активность в геномах пока не доказана. Но явление пока мало изучено, поэтому делать выводы рано.

Александр Панчин, научный сотрудник Института проблем передачи информации считает, что ДНК ГМО продуктов никак не влияют на человека. В геномах людей не было найдено ген растений или животных. Без молекулярных вмешательств не получится внести изменения ДНК. Конечно, бывают исключения, но это происходит среди растений.

Учёные продолжают работать над изучение этого вопроса. Напомним, что все ГМО товары на рынке ЕАЭС с 2020 года получат определённую маркировку.