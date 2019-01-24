...Солнце превратится во тьму, и Луна – в кровь...: Сбывается пророчество из библии - NASA транслирует теряющее «топливо» Солнце

Сегодня, 00:46

NASA больше не скрывает космические секреты. Кровавая Луна была лишь началом. Исход один – конец света.

Сегодня в прямой трансляции с космоса камера спутника потерпела сильнейшее крушение. Около двухсот человек, смотревших трансляцию, увидели перед камерой вспышку, а затем потерю соединения. Заставка ошибки камеры сменилась черным экраном, который преследовал зрителей более часа.

После на горизонте появилось бриллиантовое Солнце, которое светило необычайно ярким светом.

Ученые подтвердили, что перед смертью звезда может отдавать неимоверное количество энергии, увеличиваясь в размерах, теряя остатки, так называемого, «топлива». Превратившись в красного гиганта и поглотив даже Марс, планета потушит, но если человечество к этому моменту не придумает, как эвакуироваться с планеты – этого знамения человечество не увидит.

Возвращаясь к пророчеству Библии, стоит вспомнить Иоиль, 2 главу, стих 31, где говорилось: «Солнце превратится во тьму и Луна – в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный». Нет доводов, чтобы это отрицать – написанное сбывается.

Напомним, что 21 января по всему миру было видно красную Луну, что является точным предзамениванием сказания в Библии.

Сейчас же ярчайшие вспышки на Солнце заставляют задумать, что вскоре звезда и вовсе превратиться в пыль, а миру наступит великий и страшный конец.

Ожидая конца света от Нибиру, люди ожидают нанести ответный удар врагам с Нибиру, тем самым обезвредить и защитить мир от враждебной опасности, однако реальную угрозу несёт наша прародительница, кормилица и убийца – звезда Солнце.