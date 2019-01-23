Свет померк: Рогатое Солнце не отразилось в воде, шокировав жителей Владивостока

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«Солнце померкнет, а луна станет красной как кровь. А затем настанет великий и славный День Господний» - говорится в Книге деяний 2.20 о грядущем Конце света. Тревожное знамение, наступившее вслед за Кровавой Луной 21 января (сразу после Крещения Господня), позволяет сделать вывод – Судный день настал.

Утром 23 января жители дальневосточной столицы наблюдали зловещее явление над акваторией бухты Золотой Рог. «Рогатое» Солнце, игнорируя законы оптики, не отразилось в водах залива, вызвав немалый всплеск ажиотажа. Тщательно проанализировав точку съёмки, ракурс и предполагаемую линию горизонта, специалисты постановили – отражение светила должно быть в указанном месте. Но там его не оказалось.

«Пронзённое копьём» Солнце вообще не появилось в отражении. Ряд экспертов относит это к множественным упоминаниям Конца света, берущим начало ещё в библейских писаниях. Упомянутая «кровавая луна» уже случилась двумя днями ранее – во время затмения 21 числа спутник Земли вдруг обагрился, приобретя не характерный красный цвет.

Ряд религиозных деятелей и независимых исследователей забили тревогу уже тогда, знаменуя указанный в писаниях конец всего сущего и следующий за оным небесный суд. Особо злободневно это выглядит на фоне заявлений Папы Римского Понтифика Франциска, не раз предрекавшего Судный день в прошлом году.

Согласно писаний, Концу должен предшествовать ряд событий – тревожные знамения (тема обсуждается последние недели особо остро), появление лжепророка (Филарет-раскольник на Украине) и появление благих вестей (прошедшие недавно Рождество и Крещение Господне).

И далее, в ряд – кровавая луна и рогатое солнце, символизирующее также знак Зверя, срыв инфернальных печатей. Кроме всего, не смотря на зарождающееся утро, в кадре стоит непривычный мрак, не соответствующий восходящему светилу, а само Солнце окрашено в багрово-красные тона, более свойственные закату, в не рассвету.

Можно говорить о «закате дней» для человечества, грядущих непростых событиях и будущем Суде, где каждому придётся ответить за все свои деяния, считает эксперт-религиовед.

Подтверждает его слова и «коридор затмений» января, как его называют астрологи – сразу три, одно солнечное и два лунных. Как утверждает специалист, такое число «совпадений» совпадениями не может быть в принципе.