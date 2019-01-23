«Скоро выйдут на поверхность»: Под ледяным кругом в США может скрываться инкубатор пришельцев

Тысячи кровожадных тварей могут «вылупиться» из-под «ледяных куполов» на водоёмах по всему свету, уверен эксперт-уфолог. Произойти это может уже в конце января. Созревающие подо льдом личинки должны дать понять землянам – гибель придёт совсем не от Нибиру.
Как говорит уфолог, круги должны «вскыться» уже в конце месяца, что приведёт к массовому нашествию инопланетных тварей из-под воды.
Как известно, по всему свету обнаружены ледяные круги на воде, самый большой из которых – почти 100 метров – имеет идеально круглую форму и находится в штате Мэн, США, прямо в городской черте Вестбрука. Известно, что круг медленно вращается против часовой стрелки.
Событие уже прокомментировал знаменитый тайваньский уфолог Скотт Уоринг, утверждая, что подо льдом на дне озера может находиться НЛО аналогичной формы:
Власти Вестбрука уже обозначили загадочный круг как местную «фишку» города и всячески зазывают туристов, предлагая сделать селфи на фоне природного явления, а заодно посетить ближайшие рестораны, оставив в казне города побольше денег.
Желая предотвратить бедствие, исследователь уже направил в администрацию Вестбрука соответствующее рекомендательное письмо, с призывом принять немедленные меры. И посетовал, что пока в ответ получил только молчание.
Также бдительный уфолог отправил подобное письмо в минобороны США и национальную гвардию, порекомендовав «сделать дырку побольше» на том месте, пока не поздно.
Подобные круги обнаружены также в Эстонии и Белоруссии, положение дел вокруг них пока не комментируется специалистами-уфологами.