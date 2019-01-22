Китайского зонда-ровера на Луне нет: Обман Китая стал круче американского - мнение

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Для того, чтобы предположить это, есть целый ряд странных совпадений. Они показывают необычайное сходство доказательств своего «впереди планеты всей».

При этом, китайский обман стал круче американского. Их зонда-ровера на тёмной стороне Луны просто нет. Как и в случае с американцами. И проверить некому, и доказательства – никакие.

По порядку. Как подготовка американцев к первой высадке на Луне, так и освоение китайцами её тёмной стороны до конца держались в полном секрете. Поверить достаточно трудно. При болтливости первых и информационной глобализации сейчас, тем более.

Далее. Тогда СССР, а сейчас Россия не подтвердили этих пусков.

То, что высадка астронавтов США на Луне была фейком, подтверждает развевающийся на фотографии звёздный флаг. Это в безвоздушной то атмосфере.

Видимо, по этой причине китайцы не стремятся публиковать фото своего чудо-ровера на поверхности спутника Земли. Можно облажаться таким же образом. Тем более, что сейчас приборы стали намного более совершенными.

СССР был первым по части освоения Луны с помощью робота-лунохода. Никто другой пока так и не смог это повторить.

Значит можно сделать фейк о том, что он (китайский) уже есть, но его просто никто не видит. Сторона Луны тёмная, понимаете-ли.

Исследовать ту сторону, естественно, нужно. Вот только пока не существует средств связи с аппаратами, которые, возможно, начнут там работу. Так для чего? Деньги на ветер. Бродит себе ровер и бродит совершенно без связи. Представить можно? Чтобы так, без прибыли, просто прогуляться.

Для чего делаются подобные вбросы. Понятно. Супер-государства продолжают борьбу во всех сферах. Россия показала, что на сегодняшний день круче в вооружениях. Китай тут же «показал», что круче в космосе.

США, похоже, нервно курят. Даже если понимают масштабность китайского фейка, ни на что подобное они сейчас не способны.