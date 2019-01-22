Ученые определили, почему у некоторых латиноамериканцев светлая кожа

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В течение 500 лет люди предполагали, что изменение цвета кожи происходит от смешивания генов коренных американцев, европейцев и африканцев в колониальные времена и позже.

Считается, что люди с более светлой кожей имеют большей частью европейское происхождение, а люди с более темной кожей имеют более коренное американское или африканское происхождение.

Новое исследование генов более чем 6000 человек из пяти латиноамериканских стран подрывает упрощенные расовые предположения, часто сделанные исходя из цвета кожи. Международная команда обнаружила новый генетический вариант, связанный с более светлой кожей, найденный только в индейских, но и в восточноазиатских популяциях. Это означает, что в Латинской Америке светлая кожа может отражать как коренное американское, так и европейское происхождение.

Латинская Америка является благодатной почвой для таких исследований. Люди там часто имеют предков коренных американцев, европейцев и африканцев, и, поскольку популяции коренных американцев тесно связаны с популяциями из Восточной Азии, исследователи также могут определить варианты Восточной Азии в латиноамериканских геномах.

«В одном месте вы получаете генетическую вариацию с четырех разных континентов», - говорит статистик-генетик Каустубх Адхикари из Университетского колледжа Лондона.

Он и Хавьер Мендоса-Ревилла, генетик из Института Пастера в Париже, проанализировали геномы 6357 человек из Бразилии, Колумбии, Чили, Мексики и Перу, собранные Консорциумом для анализа разнообразия и эволюции Латинской Америки (CANDELA). Консорциум также измерил, сколько света отражается от кожи участников, для измерения уровня темного пигмента меланина. Это позволило Adhikari и Mendoza-Revilla искать генетические варианты, связанные с тонусом кожи.

Вариантом светлой кожи был ген MFSD12, который ранее связывали с темной кожей у африканцев. Новый вариант MFSD12, однако, оказался связан с более светлой кожей и может улучшить экспрессию гена, сообщают Adhikari и Mendoza-Revilla в Nature Communications. Они нашли его только у коренных американцев и жителей Восточной Азии.