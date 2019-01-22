Российская разработка «Нейрочат» позволит парализованным людям общаться силой мысли

Сегодня, 18:18

Передовое устройство представляет собой беспроводную гарнитуру, соединенную с электродами, расположенными на голове.

Как сообщается, разработчик, отраслевой союз Национальной технологической инициативы (НТИ) «НейроНет» в настоящее время тестирует устройство в реабилитационных центрах с помощью пациентов, перенесших инсульт. Об этом рассказал исполнительный директор Александр Семенов.

Программно-аппаратный комплекс, регистрирующий мозговую активность и преобразующий полученные данные в различные команды, получил название «Нейрочат». В настоящее время устройство способно при помощи «силы мысли» набирать текст, когда пациент мысленно выбирает буквы или слова, транслирующиеся перед ним на мониторе.

Комплекс фиксирует, на какой букве в алфавитной матрице сконцентрировано внимание пациента и воспроизводит ее. Терминал может быть установлен на кровати или инвалидном кресле, в котором находится пациент, а беспроводная гарнитура – на голове больного. Возможно общение пациента как с людьми, находящимися рядом, так и удаленно с помощью интернета.

Серийное производство аппарата «Нейрочат» должно быть начато в середине года. Кроме медицины аппарат может применяться в различных сферах промышленности. Также местом его использования может стать индустрия развлечений.

«Нейрочат» уже является обладателем премии CES Asia. На эту награду номинируются новаторские технологии, способные улучшить качество жизни людей. Соискатели борются в 20 разных категориях.

Новинка официально дебютирует в марте в Великобритании, в ходе конференции по нейротехнологиям European Neuro Convention.