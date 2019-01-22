Исследование: Питание оказывает большее влияние на прочность костей, чем упражнения

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Старение оказывает множественное влияние на организм человека.

Одним из таких эффектов является потеря костной ткани и содержания минеральных веществ. Эти изменения, в свою очередь, увеличивают риск потери равновесия, падений и переломов (особенно опасны переломы шейки бедра).

Люди достигают пикового уровня костной массы в возрасте 20 лет, после чего этот уровень постепенно снижается. Максимизация этого уровня в молодости - самый верный способ отсрочить влияние старения костей.

Исследовательская группа из Мичиганского университета исследовала мышей после восьминедельных тренировок либо после диеты, дополненной кальцием и фосфором, либо находящихся на обычной диете. После этого за мышами наблюдали в течение еще восьминедельного периода без тренировок, а затем подвергали дополнительному тестированию, которое включало тесты на массу и механическую прочность костей.

Диета с добавками кальция и фосфора оказывала большее влияние на прочность костей, чем физические упражнения. Мыши сохраняли эти улучшения прочности костей даже после прекращения режима упражнений, пока продолжалась диета с добавками.

«Полученные данные свидетельствуют о том, что длительное употребление минеральной диеты может быть полезным для предотвращения потери костной массы и силы с возрастом, даже если вы не будете тренироваться», - сказал Дэвид Кон, профессор Университета Университета стоматологии и инженерии.

Таким образом, физические упражнения с возрастом всегда полезны и дают множество общих преимуществ для здоровья. Тем не менее, употребление в пищу продуктов с высоким содержанием кальция и фосфора или добавление этих минералов является наиболее важной вещью, которую мы можем сделать, чтобы защитить здоровье костей и поддерживать подвижность по мере взросления.