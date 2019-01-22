На Землю направили радиоджеты сверхмассовой черной дыры

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Ученые впервые смогли получить конкретную информацию о размерах черной дыры. Исследователи уверены, что они являются центром всех галактик.

Ученые доказали давно, что в центре каждой галактики существует черная дыра, размеры которых составляют миллиарды Солнц. Именно они непрерывно поглощают материю, которая частично возвращается обратно. Исследования ученых Института Макса Планка показали, что мощнейшее излучение от черной дыры из Млечного Пути направлено в сторону Земли. Напомним, что именно эта группа исследователей нашла черную дыру при помощи 13 радиотелескопов.

В Млечном Пути и некоторых других галактиках черная дыра находится в спячке, поэтому больших и видимых джетов у них нет. Ученые давно пытаются понять, когда она заснула, насколько активной была и как эта активность влияла на звезды в центре Галактики и на ее окраинах.

Группа ученых под руководством Сары Иссаун из университета Неймегена (Нидерланды) много лет наблюдают за черной дырой в центре Млечного Пути при помощи микроволнового интерферометра GMVA, виртуального радиотелескопа. В его рамках объединили мощности самых чувствительных наземных миллиметровых радиотелескопов в Чили, США, Испании, Германии и ряде других стран. Для ее изучения использовали метод базовой интерферометрии, объединяющий несколько телескопов для создания мощного аппарата. Сильное излучение исходит из симметричного источника и направлено на Землю. Астрономы пока не видят никаких угроз для жизни человечества. Полученные результаты исследования помогли астрономам изучить особенности сверхмассивной черной дыры в Млечном Пути.