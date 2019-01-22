Анализ крови определяет риск болезни Альцгеймера за 16 лет до появления симптомов

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Ученые давно знают, что страдающие деменцией имеют более высокие уровни определенного белка, просачивающегося в спинномозговую жидкость после смерти клеток мозга. Но они не могли понять, как измерить это без инвазивных, дорогих спинных метчиков.

Теперь исследователи могут обнаружить этот белок в крови, и его уровень растет с той же скоростью, с которой мозг теряет нейроны. Простой анализ крови может обнаружить начало деменции почти за два десятилетия до появления симптомов. Анализ крови будет проводиться в среднем возрасте, задолго до того, как у большинства диагностируется болезнь Альцгеймера.

Команда, возглавляемая Медицинской школой Вашингтонского университета в Сент-Луисе, штат Миссури, говорит, что анализ крови простой, быстрый и дешевый и может привести к регулярным обследованиям дегенеративных состояний мозга в клиниках. По оценкам, в 2019 году 5,7 миллиона американцев всех возрастов живут с болезнью Альцгеймера. По оценкам Ассоциации Альцгеймера, к 2050 году эта цифра возрастет почти до 14 миллионов.

Для исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, команда набрала более 400 человек из сети доминантно унаследованной болезни Альцгеймера (DIAN). Целью DIAN, возглавляемой Вашингтонским университетом, является выявление потенциальных биомаркеров болезни Альцгеймера у людей, которые несут мутацию гена, которая вызывает заболевание.

Около 250 участников имели генетическую мутацию, а остальные были родственниками, которые ее не переносили. Тест крови выявлял уровни белка, называемого легкой цепью нейрофиламента, который просачивается в кровь и спинномозговую жидкость после повреждения или гибели клеток мозга.

Участники с генетической мутацией имели более высокие исходные уровни белка, которые росли по мере продолжения периода исследования. У людей без мутации были низкие базовые уровни белка, которые оставались устойчивыми.

Исследователи смогли заметить разницу между двумя группами примерно за 16 лет до появления симптомов.

В группе было около 40 человек с дефектным вариантом гена, которые прошли сканирование мозга и когнитивные тесты через два года после предыдущего посещения клиники. Исследователи обнаружили, что у участников с уровнями белка, которые резко возросли за эти два года, было меньше нейронов в ткани головного мозга, и они хуже работали при когнитивных тестах и ​​тестах памяти.

Кроме того, увеличение количества белков легкой цепи нейрофиламента точно соответствовало скорости, с которой прекунай, играющий роль в памяти, истончался и сокращался.

«Это то, что было бы легко включить в скрининг-тест в неврологической клинике», - сказал соавтор доктор Брайан Гордон, доцент кафедры радиологии в Институте радиологии Малинкинкродта при Вашингтонском университете.

«Мы подтвердили это у людей с болезнью Альцгеймера, потому что мы знаем, что их мозг подвергается большой нейродегенерации, но этот маркер не специфичен для болезни Альцгеймера. Высокий уровень может быть признаком многих неврологических заболеваний и травм».

Люди, страдающие деменцией тела Леви и болезнью Хантингтона - двумя прогрессирующими расстройствами головного мозга - имеют высокий уровень белка. Уровни также резко возрастают, когда у людей с рассеянным склерозом внезапно появляются симптомы и когда футболисты получают удар по голове.

Поэтому команда работает над тем, чтобы определить отличительные признаки, прежде чем использовать тесты на пациентах для прогнозирования нейродегенеративного состояния.