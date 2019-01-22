Женщины чувствуют себя наиболее уверенно именно в этих сексуальных позициях

Сегодня, 14:30

Новое исследование, проведенное Euroclinix, выявило сексуальные позиции, в которых женщины чувствуют себя более всего и менее всего уверенно. Были опрошены 2000 британских взрослых мужчин и женщин.

Их опрашивали, насколько они уверены в своих сексуальных способностях. 14% мужчин и 11% женщин сообщили, что всегда чувствуют себя уверенно в сексуальном плане.

Однако пробы чего-то нового - это сложный опыт, который может заставить людей чувствовать неуверенность в своем теле. Новый опрос выявил количество мужчин и женщин, которые никогда не чувствуют себя уверенно относительно своего тела во время секса.

Результаты опроса Euroclinix показали, что 10% женщин никогда не чувствуют себя уверенно относительно своего тела в спальне, в то время как количество мужчин, которые чувствуют то же самое, меньше, всего 3%.

Интересно, что возраст играет ключевую роль в том, насколько люди уверены в своем теле. В то время как только 7% из 18-24-летних сказали, что они всегда уверены в своем теле в постели, то же самое утверждают 22% людей в возрасте 55-64 лет.

В ходе опроса участников также опрашивали о тех сексуальных позициях, в которых они чувствуют себя наиболее и наименее уверенно. Результаты показали, что большая часть (40%) женщин чувствуют себя более уверенно в миссионерской позиции.

С другой стороны, поза девушки-пастушки оказалась худшей позицией для уверенности в себе: 21% женщин сказали, что именно так они чувствуют наименьшую уверенность в своем теле.