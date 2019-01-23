Учёные: Землю ожидают глобальные засухи и острая нехватка пресной воды к 2050 году

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С этим к 2050 году может столкнуться половина человечества. Уже сейчас с острым её дефицитом пытаются бороться в Китае, Индии, Пакистане, Танзании, Индонезии и Эфиопии.

Учёные предсказывают, что Землю ожидают глобальные засухи и острая нехватка пресной воды. Через 100 лет лишь у половины подземных водоёмов сохранятся их запасы.

Глобальным потеплением оказывается влияние на состояние не только поверхностных, но и грунтовых вод. В последнем случае это приведёт к эффекту замедленной бомбы.

Именно подземными источниками на сегодняшний день пользуются, приблизительно, два миллиарда человек для питья и ведения сельского хозяйства.

Заполнение их происходит через дождевые осадки. Затем часть их них уходит в океаны, озёра и реки. Таким образом происходит создание определённого баланса, который уже начал нарушаться.

Подземные ресурсы начинают истощаться в связи с быстрым ростом населения планеты. Откачка водоносных горизонтов происходит намного быстрее их естественного наполнения. В Джакарте, к примеру, это привело уже к сильным проседаниям земли.

В течении ближайших 100 лет половина подземных водоёмов, практически, иссякнет. Начнут мелеть реки и озёра. В засушливых районах наступит острая нехватка пресной воды.

Эту проблему половина человечества ощутит на себе уже к 2050 году.