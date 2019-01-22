В природе существуют 5 самых мистических феноменов

Сегодня, 12:10

Если о них не знать, то можно подумать, что пришлось столкнуться с чем то сверхъестественным. Однако всё достаточно просто поясняется.

В природе существуют 5 феноменов, которые отнесли к самым мистическим. Наиболее часто проявляются «ведьмины круги»

Они состоят из грибов или же травы тёмно-зелёного цвета. Столкнуться с этим явлением можно, как в лесу, так и на собственном дворе. Пугаться не стоит, ничего дьявольского, хотя ранее их страшились и считали плохим знаком.

Всё дело в том, чем питается грибница. При определённых факторах, она разрастается в радиальном направлении.

Далее в ТОП мистики идут светящиеся грибы, называемые «лисьими огоньками». Обычно они произрастают на валежниках в сырых и влажных местах. В зависимости от вида и «пищи», они могут светиться синим, зелёным и жёлтым цветом.

Третья позиция у сияющих волн или береговых линий. Явление вызывается фитопланктоном, который и придаёт им неоновое сияние «космического» оттенка».

Химической реакции способствует солёная вода, в которой обитают огромные колонии этих микроводорослей. Она может начаться при раскачивании.

Четвёртое место у Антарктического кровавого потока. То, что вытекает из ледника Тейлор, может испугать. Это похоже на кровь. Ранее считалось, что это результат специфического развития водорослей.

Теперь установлено, что источником водопада является озеро, возраст которого 5 миллионов лет. Вода в нём чрезвычайно насыщена железом. При контакте с воздухом происходит его мгновенное окисление.

Ну и наконец огненная река Санта-Фе, протекающая во Флориде. Когда её воды чайного цвета смешиваются с чистыми, происходит из закручивание. На солнце это может показаться настоящей огненной бурей.