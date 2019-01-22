«Восстание роботов»: Amazon встаёт на защиту своих сотрудников

Сегодня, 12:00

Amazon начала выпуск специальных жилетов, которые снижают вероятность столкновения человека с роботом во время работы.

Компания уже давно начала применять на своих складах роботов, сейчас у них работает около 100 тысяч машин. Amazon решила защитить своих сотрудников от случайного «восстания роботов» и изобрела специальные жилеты, хотя они больше похожи на ремни-подтяжки. Устройства оснащены специальными датчиками, которые предупреждают робота о нахождении рядом человека.

Обычно такое оборудование устанавливается на машину, но система может прийти в негодность и тогда пострадают люди. А на другом объекте, независимо от работоспособности робота, всё будет функционировать.

Опыт показал, что несчастные случаи и столкновения машин происходят в нестандартных условиях. Такое возможно если сотрудник занимается программированием, тестированием или настройкой. Инновационные жилеты помогут компании сделать работу на складах проще, а «взаимоотношения» между роботом и человеком безопаснее.