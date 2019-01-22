В Гренландии таяние льдов уже достигло точки невозврата

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На протяжении десяти последних лет оно ускорилось в четыре раза. Человечеству предстоит скоро испытать новые климатические реалии и адаптироваться к ним.

В Гренландии таяние льдов уже достигло точки своего невозврата Это неизбежно приведёт к самым серьёзным последствиям для низменных островов и городов побережья.

На них расположены 8 из 10 самых крупных городов мира. Подсчитано, что до 50% населения Земли проживают в районах, которые очень уязвимы в случае расширения морей.

К такому выводу прошли в Университете Огайо. Там не исключают, что в борьбе с изменениями климата человечество, возможно, уже прошло точку невозврата.

Льды Гренландии, растаяв, могут поднять общий уровень морей на 23 фута (более семи метров). В настоящий момент скорость их таяния называется как «бесперецедентная». Она уже на 33% выше той, что была отмечена в ХХ веке.

Сейчас ежегодно «потери» льда в Гренландии составляют 280 гигатонн. Даже в сравнении с 2003 годом это четырёхкратное ускорение.

В то же время таяние ледников приносит и необычные находки. Под километровым слоем льда был обнаружен кратер, превышающий размерами Париж. Учёные полагают, что его создал упавший железный метеорит, диаметр которого мог достигать полутора километров.