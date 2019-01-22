Кубанские онкологи восстановили пациенту язык из тканей предплечья

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После лечения рака языка мужчине пришлось восстанавливать данный орган. Медики использовали ткани предплечья.

К стоматологу обратился 54-летний житель Приморско-Ахтарска, которого беспокоили боли в языке, не дававшие принимать пищу. После проведения обследования удалось установить неутешительный диагноз – рак языка.

Для проведения лечения пациента направили в онкологическую больницу. Где ему подтвердили третью стадию заболевания и направили на операцию. В операционной онкологи работали более 6 часов. Врачи удалили мужчине 2/3 пораженного опухолью языка и одновременно восстановили его из ткани предплечья больного.

Известно, что в прошлом году специалисты отделения опухолей головы и шеи краевого онкодиспансера провели около десятка операций по восстановлению целостности языка. В основном это были люди трудоспособного возраста. Чаще всего причиной возникновения злокачественных новообразований языка у молодых людей является вирус папилломы и курение, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края.