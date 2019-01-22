«Воронка смерти»: Часть России уйдет под воду во время атаки Нибиру на Японию

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От Нибиру вслед за японским Хоккайдо может исчезнуть Южно-Сахалинск, а также другие города Дальнего Востока.

Ни для кого не секрет, что уфологи давно заподозрили чрезмерную активность планеты Нибиру у Японии и ряда регионов России. Оказалось, что ануннаки пытаются расправиться со страной восходящего солнца, которые узнали несколько важных тайн Звезды Смерти, используя секретные нанотехнологии. Поскольку нападение на Японию не может быть незаметным для российских городов, которые являются фактическими соседями страны, их существование также может быть прекращено.

Продолжение... «Последний знак смерти»: Зловещая Нибиру готовится к атаке на Мурманск - очевидец Купол Смерти Нибиру с рогами был запечатлен в Мурманской области, пгт Тулома 21 января. Жители поселка напуганы до смерти таким небесным явлением, а некоторые из них в срочном порядке пытаются... По прогнозам уфологов, часть России уйдет под воду во время атаки Нибиру на Японию - ее затащит так называемая «воронка смерти». Наиболее ожидаемое бедствие, которое может настигнуть страну восходящего солнца - это цунами, а российскую территорию - наводнения и глобальные потопы. Стоит учесть, что данный прогноз касается пока что Дальнего Востока, которые непосредственно находятся вблизи Японии - у столицы и культурной столицы страны подобных бедствий не ожидается.

Отметим, что именно Япония, как полагают уфологи, стала причиной чрезмерной активности Нибиру у Земли. С прогрессом технологий японцы решили разобраться, есть ли еще кто-то во Вселенной, кроме нас, и, по мнению экспертов по уфологии, начали копать там, где этого не стоило делать. Месть Нибиру будет страшна - цунами, извержения вулканов, землетрясения. Но для жителей нашей страны самое страшное - что за чужие ошибки придется платить и России.