Учёные заявили, что женщины умнеют от регулярного секса

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Кандидат медицинских наук Александр Полеев рассказал, что женщины, которые регулярно испытывают оргазм, оказались гораздо умнее остальных.

Оказывается, во время интимной близости у женщин в мозгу происходит активация нейронных связей. Этот процесс хорошо сказывается на то, как в дальнейшем женщина воспринимает и запоминает информацию, проще говоря, во время оргазма она умнеет.

Кроме этого, во время секса начинают лучше работать лёгкие, что помогает избавиться от накопившихся в них микробов. Такие изменения в организме женщины происходят, если близость регулярная - 2-3 раза в неделю.

А учёные из Америки недавно заявили, что занятия сексом благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, улучшает настроение и память, снижает лишнее напряжение в мышцах, хорошо влияет на общее психическое состояние человека.

В регулярной интимной близости много положительных свойств, но не нужно рассматривать её как средство лечения всех недугов - сообщил Александр Полеев.