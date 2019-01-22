В США растет число новорожденных, заболевших неизвестным заболеванием

Сегодня, 10:05

Американские медики зафиксировали большое количество случаев, когда у грудничков выпадает кишечник и другие органы. Данная патология не изучена, но количество пострадавших от нее растет ежедневно.

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваемости в США изучают неизвестную болезнь, которая распространяется среди новорожденных. Сообщается, что у малышей, которых она поразила, выпадает кишечник или другие органы, что приводит к нарушению работы организма.

Согласно статистике, в период с 2006 по 2010 годы подобных случаев было 3489 на 8,34 миллионов новорожденных, а вот в период с 2011 по 2015 годы число пострадавших от данного заболевания выросло до 4166 случаев на 9,36 миллиона малышей. Примечательно, что гастрошизии оказались наиболее подвержены дети, матерям которых едва исполнилось 20 лет. Установлено, что распространяется болезнь в районах с высоким уровнем употребления опиоидов.

На данный момент нельзя однозначно установить причинно-следственную связь. Кроме того, анализируемые данные не учитывали употребление таких препаратов, как бупренорфин и метадон. Также ученые допускают влияние смешивающих факторов, влияющих как на уровень заболеваемости гастрошизисом, так и на употребление опиодиов и создающих видимость связи. Будущие исследования должны предоставить более точные данные.