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Проблема кардиологических патологий, связанных с риском летальных исходов из-за появления тромбов, частично решена благодаря оригинальной методике швейцарских исследователей.

Ученые создали робота-микроба, передвигающегося по кровеносным сосудам и очищающего организм от наиболее опасных новообразований. Европейские исследователи гордятся тем, что использовали японский принцип киригами (традиционное вырезание бумажных фигур), медицинского применения которому в стране Восходящего солнца не нашлось. Впрочем, это было одной из шуток на пресс-конференции, посвященной открытию. Если серьезно, то наноробот, открывает новые и безграничные горизонты для практической медицины. Как заявил изобретатель технологии Сельман Сакара, теперь операционное вмешательство в сосуды пациента становится бесперспективным, потому как, гибкий и многофункциональный робот, способен не только удалять тромбы, но и диагностировать появление патологических новообразований.

Полимерная сетка микроба-робота позволяет изменять конфигурацию и внедряться в самые «потаенные» отделы сосудов человека. Например, капилляры, отвечающие за термоустойчивость конечностей, могут получить защиту при нахождении в условиях низких температур. В настоящее время, методика швейцарских ученых изучается во всем мире и получает самые положительные отзывы. Это настоящий революционный прорыв в профилактике и лечении целого ряда патологий.