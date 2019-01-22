Медики назвали лучшие пищевые добавки, чтобы устранить вздутие живота

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Всего четыре натуральные добавки помогут улучшить пищеварение и успокоить вздутие живота, говорят медики.

Вздутие живота чаще всего вызвано проблемами с перевариванием определенных продуктов, что приводит к избытку газа и метеоризму. Большинство людей испытывают вздутие живота после употребления нездоровой пищи, газированных напитков, а также бобов. Некоторые люди имеют данную проблему из-за пищевой непереносимости или проблем с пищеварением, таких как синдром раздраженного кишечника. Независимо от причины вздутия живота, симптомы можно облегчить, принимая добавки для улучшения пищеварения и укрепления кишечника.

Медики призвали людей больше употреблять клетчатки, которая содержится в овощах и фруктах. Также полезно в рацион добавлять растительные ферменты, такие как целлюлоза, лактаза и протеаза. Ещё стоит обратить внимание на пробиотики, которые помогают переваривать пищу и предотвращают рост вредных бактерий. И ещё ученые призывают больше употреблять артишоков.