«Последний знак смерти»: Зловещая Нибиру готовится к атаке на Мурманск - очевидец

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Купол Смерти Нибиру с рогами был запечатлен в Мурманской области, пгт Тулома 21 января. Жители поселка напуганы до смерти таким небесным явлением, а некоторые из них в срочном порядке пытаются придумать план спасения.

Уфологи убеждены, что зловещая планета Нибиру готовится к атаке на Мурманск - к такой мысли их подтолкнул очевидец, который запечатлел Звезду Смерти в Мурманской области около 20 часов назад. Нечто странное будто бы высасывает солнце, из-за чего небо озарено желтым цветом.

Вероятно, в Туломе это и был последний знак смерти перед концом света - по крайней мере, судя по фото несложно заметить, что вокруг главного светила образовалась не просто сфера, а нечто, похожее на рога. Уфологи и библиологи убеждены, что это предвестник страшных бед на Земле, поэтому человечество в любом случае обречено на гибель.

Несколько специалистов по уфологии предположили, что атака на Мурманскую область началась из-за желания ануннаков забрать полезные ископаемые региона - апатит и нефелин, которых, с большой вероятностью, на Нибиру нет из-за разрушенного озонового слоя. Также зная любовь пришельцев к металлам, можно предположить, что они могут охотиться и на рудные металлы: магнетитовые руды, железистые кварциты, а также редкометалльные руды.

Отметим, что уфологи давно предвещают гибель человечества из-за смертоносной планеты Нибиру, правда, пока ни один прогноз не оправдался. Но, учитывая количество стихийных бедствий, которые только участились на нашей планете, можно предполагать, что окончательная атака Нибиру - всего лишь вопрос времени.