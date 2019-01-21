Лекарства от насморка могут вызывать сердечно-сосудистые заболевания

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Лекарственные препараты для лечения простуды, гриппа и насморка, которые все мы покупаем в аптеках без рецепта, могут спровоцировать сердечный приступ и инсульт.

«Людям с неконтролируемым высоким кровяным давлением или сердечными заболеваниями следует избегать перорального применения противоотечных средств», - говорит Сондра ДеПальма, ассистент врача из PinnacleHealth CardiVascular Institute в UPMC Pinnacle в Пенсильвании.



DePalma – соавтор руководства, выпущенного в 2017 году Американской кардиологической ассоциацией и Американским колледжем кардиологов, посвященного лечению высокого кровяного давления у взрослых. Как противоотечные, так и нестероидные противовоспалительные средства (НПВП), обнаруженные во многих лекарствах от простуды, были перечислены в качестве лекарств, способных повысить артериальное давление.

Противозастойные средства, например, псевдоэфедрин или фенилэфрин, сужают кровеносные сосуды. Они пропускают меньше жидкости в носовые пазухи.

«Но если у вас высокое кровяное давление или болезнь сердца, последнее, что вам нужно, это сужение кровеносных сосудов, - говорит д-р Эрин Мичос, заместитель директора по профилактической кардиологии в Центре профилактики сердечных заболеваний Джона Хопкинса в Балтиморе. - Это может усугубить состояние».



По словам Мичос, наибольшую обеспокоенность вызывают люди, перенесшие инфаркт или инсульт, сердечную недостаточность или неконтролируемое высокое кровяное давление. Но исследования НПВП показывают, что на вид здоровые люди также могут подвергаться риску.

В исследовании 2017 года, опубликованном в Journal of Infectious Diseases, было обследовано около 10 000 человек с респираторными инфекциями, которые были госпитализированы с сердечными приступами. Пациентам было в среднем 72 года и у многих были сердечно-сосудистые факторы риска, такие как диабет и высокое кровяное давление. У людей, которые использовали НПВП во время болезни, вероятность сердечного приступа в течение недели была более чем в три раза выше, чем за тот же период прошлого года, когда участники не болели и не принимали НПВП.

Рекомендации по артериальному давлению предлагают применять противоотечные средства как можно меньше или использовать альтернативу, такую ​​как назальный физиологический раствор или антигистаминные препараты, чтобы помочь с застоем. DePalma говорит, что противозастойные средства не должны приниматься дольше семи дней до консультации с врачом.

Если симптомы мягкие или умеренные, отдохните и пейте много жидкости, говорит Мичос. Предотвращение обезвоживания должно помочь уменьшить боли в теле, очистить слизистую и может уменьшить потребность в противоотечных средствах.

А чтобы не заболеть, Michos рекомендует часто мыть руки и больше спать, особенно в сезон простуды и гриппа. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют ежегодную вакцину против гриппа для всех от 6 месяцев и старше и вакцину от пневмонии для детей младше 2 лет и взрослых старше 65 лет.