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Американским палеонтологам не откажешь в чувстве юмора и ностальгии по первым компьютерным игрушкам начала 90-х годов.

Открытый вид древней акулы назвали в честь классической видеоигры игры Galaga. Таким образом, ученые провели параллель между строением зубов гигантов Юрского периода, который назвали Galagadon nordquistae и давно открытым мегаладоном. Судя по отчету, найденные останки характерны более для пресноводных хищников, уступающих размерами своим океанским родственникам, однако строение зубов может вызвать у человека непосвященного оторопь. Они способны нести целый букет функций, от питания мелкой морской фауной, до защиты вида при помощи чрезвычайно острых резцов.

Стоит заметить, что экспедиция американских ученых явилась наиболее плодотворной за последние десятилетия. Кроме открытия Galagadon nordquistae, что уже само по себе, является научной сенсацией, палеонтологи нашли прекрасно сохранившиеся скелеты хрящевых рыб класса Myledaphus pustulosus и Lonchidion selachos. Сенсационный отчет опубликован в специализированном издании и в данный момент изучается экспертной комиссией Международной Ассоциации палеонтологии.