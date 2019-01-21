Попытка покушения на Путина в Сербии может быть следствием желания Нибиру изменить баланс сил перед атакой – уфологи

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Версия кажется почти невероятной. В то же время, если вдуматься, то этот удар кажется вполне очевидным. И почему бы не со стороны Планеты-Х?

Попытка покушения на Путина в Сербии вполне может быть следствием желания Нибиру изменить баланс сил перед своей грядущей атакой. К такому заключению пришли многие уфологи.

В доказательство своим предположениям они привели то, что перед визитом лидера РФ в Сербии наблюдались необычные явления. Ранее таких просто не было. Впрочем, возможно, их не замечали.

Второе, если человечество ещё в прошлом веке научилось воздействовать на мозги людей, явно, что у космического разума эти возможности намного сильнее и с более дальнего расстояния.

Грядущая атака Нибиру на Землю уже мало у кого вызывает сомнения. Вопрос в том, когда?

Понятно, что сначала зловещей убийце необходимо определить, с какой стороны может последовать самое активное сопротивление. Если допустить, что она поняла, что это Россия, то желание устранить её лидера является вполне понятным.

Сразу рушится множество связей и наступает временная неразбериха. В том числе и в области управления стратегическими вооружениями.

Понятно, что непосредственно Путина Нибиру сама атаковать не решается. Всё-таки у него очень сильная защита. И не только в психологическом плане.

В США или Западной Европе его защитники также будут с повышенной бдительностью. Другое дело почти дружественная Сербия и почти полупсих. Такого трудно заподозрить.

Тем страшнее была бы пакость от Нибиру. Ничего, справились. Что Планета-Х предпримет дальше, остаётся догадываться.