«Бабушкины» методы лечения до сих пор в подавляющем авторитете – учёные

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К ним прибегают не менее, чем в 70% семей. Это даже в США, где всегда верили запатентованным и разрекламированным лекарствам.

Как оказалось, «бабушкины» методы лечения до сих пор в подавляющем авторитете. К такому выводу пришли учёные, работающие при университете Мичигана и являющиеся сотрудниками в детской больнице Мотта.

Ими точно установлено, что для излечения и профилактики простуды до сих пор очень эффективны «бабушкины» методы. В силу своей простоты и доказанной поколениями эффективности.

В частности, нужно просто, чтобы ребёнок, у которого мокрые волосы, не выходил на улицу. И всё. Профилактика гарантирована без биодобавок и витаминов.

Также большинство опрошенных сообщили, что продолжают верить в чудодейственную силу, которую при простуде может оказать витамин С при употреблении простых продуктов, которые его содержат.

Помимо того, родители принуждают детей к более частому мытью рук. Также эффективен запрет делёжки едой со своими сверстниками. Помнят американцы и о том, что, если родственники заболели, другие должны держаться от них подальше.

Ну и, естественно, в моменты эпидемий, массовые мероприятия лучше держать под запретом.

В России бабушки, кроме этого, ещё активно пользовались луком и чесноком. В США об этом, похоже, подзабыли.