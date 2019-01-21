Музыканты во время выступления общаются на невербальном уровне - учёные

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Именно эта способность считается обязательным условием успешности коллектива. Для подтверждения этого вывода канадские специалисты прибегли к интересному эксперименту.

В нём участвовало профессиональное трио, в котором были скрипачка, пианист и виолончелист. В результате, учёные пришли к неожиданному заключению о том, что музыканты во время выступления общаются на невербальном уровне.

Музыканты во время теста поочерёдно исполняли по шесть разных композиций. Каждую из них нужно было проиграть дважды. Один раз – обычно. Другой – эмоционально.

Учёные предположили, что эмоции, когда они ярко выражены, помогают музыкантам в синхронизации своего исполнения и более качественного воспроизведения музыки.

Как оказалось, наиболее эффективными оказались эмоции, выражаемые на лицах.

Не исключено, что принципы этого невербального общения могут быть использованы и при изучении эмоционального аспекта, например, в обычной командной работе.

Однако уже появились и критики итогов этого эксперимента. В частности, трудно себе представить, чтобы музыканты огромного и известного на весь мир классического симфонического оркестра постоянно кивали головами друг другу и широко улыбались. Однако их исполнение безупречно.