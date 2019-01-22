Сегодня, 00:30

В Италии разгорелся скандал, связанный с деятельностью Национального Института ядерной физики, который в свое время выкупил территорию между Терамо и Аквила, для экспериментального полигона в области изучения космических процессов.

Почему практическое подразделение института Gran Sasso lab вынудили закрыть эксперименты по изучению темной энергии, пока остается в тайне. Несмотря на объяснения экологов и общественных природоохранных организаций о загрязнении подземный источников, население городов не желает довольствоваться столь простой версией. По мнению обывателей, над ними нависла смертельная угроза. Вокруг экспериментов на глубине в полтора километров под землей, ходило множество слухов. Ученые, успокаивая общественное мнение, утверждали, что применяемые вещества не представляют потенциальной опасности.

Тем не менее, муниципальная экспертиза показала, что в городской канализации обнаружились химические элементы вредные для здоровья и угрожающие различными мутациями при длительном использовании. Кроме того, вскрылась утечка почти тысячи тонн ядовитого вещества LVD. Также уфологи сообщают, что эксперименты с темной материей грозят возникновением локальных черных дыр, что само по себе может привести к глобальной катастрофе мирового масштаба. Gran Sasso lab по решению местного суда была закрыта.

На месте проведения исследований работает экспертная комиссия.