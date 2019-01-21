Учёные нашли лекарство для лечения убившего Маккейна рака мозга

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Американские исследователи предложили применять лекарства для лечения рака кишечника.

Сенатор Джон Маккейн умер в августе 2018 года после продолжительной борьбы с раком мозга – глиобластомой. Многие друзья американского сенатора подозревали, что политика могли убить, поскольку врачи озвучивали ободряющие шансы на выздоровление. Однако сенатор оказался одним из тех пациентов, организм которого отвергал применяемую терапию. Как говорят авторы исследования из Медицинского колледжа штата Висконсин, таких людей не так много, а узнать о том, подойдёт ли конкретному пациенту какой-нибудь метод лечения, можно по наличию определённого биомаркера, что удалось установить в ходе работы.

Этот биомаркер – один из нескольких белков, которые провоцирует стремительное прогрессирование опухолей у пациентов с убившей Маккейна глиобластомой и резистентностью к лечению. Перепробовав десятки соединений в попытках эффективно воздействовать на биомаркер, учёные нашли его в препаратах, применяемых в Японии с 1980-х годов для лечения колоректального рака. Сейчас метод проходит тестирование на животных, после чего исследования станут проводить на людях. Учёные испытывают позитивные эмоции, полагая, что нашли способ лечения этого вида рака мозга.