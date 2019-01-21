Комары и слепни вскоре станут нестрашны для человека: Найден новый способ их уничтожения

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Человек с черно-белыми полосами не привлекателен для комаров. Такие результаты исследования международной группы ученых.

Группа ученых из Швеции и Венгрии долгие годы изучали причины привлекательности человека для комаров и слепней. Результаты показали, что, покрыв себя черно-белыми полосами, можно избежать атаки данных насекомых. Именно такой окрас используется жителями Африки, которые больше всех страдают от их нападения. Результатами исследования специалисты поделились в специализированном научном журнале Royal Society Open Science.

Известно, что в ходе эксперимента исследователи выставили на открытый воздух три манекена. У одного был бежевый окрас, у другого — темно-коричневый, а третий манекен покрыли коричневым цветом с белыми полосами. На пластиковые тела также налили слой специального клея. В итоге манекен темного цвета приманил в 10 раз больше комаров и слепней, нежели полосатый. Что касается бежевого, то он привлек в два раза больше кровососущих насекомых, чем располосованный образец.

Специалисты также изучили, зависит ли привлекательность этих фигур для слепней и оводов от того, лежали они или стояли. Выяснилось, что самцы садились исключительно на лежащие фигуры, а самки предпочитали стоящие.

Ранее ученые обнаружили, что некоторые химические соединения, которые выделяет паразит Xenorhabdus, обитающий в желудке червей-нематод, отпугивают комаров.