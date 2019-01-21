Учёные заинтересовались существованием Планеты-Х: Они не могут сказать ни да, ни нет

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Теория о том, что за Нептуном может вращаться ещё одна неизвестная девятая планета системы, появилась в 2016 году. Некоторые космические тела двигались по странным орбитам, не совпадающим с остальными.

Естественным предположение стало то, что на них таким образом влияет исходящая от гораздо более крупного объекта гравитация. После этого учёные заинтересовались существованием Планеты-Х. Пока они не могут сказать об этом ни да, ни нет.

Ряд специалистов считают, что этой загадочной планеты не существует. Они решили, что таким может стать влияние, оказываемое несколькими небольшими объектами, местом нахождения которых является пояс Койпера.

Для подтверждения гипотезы ими была создана компьютерная модель. В неё вошли планеты, расположенные сзади Нептуна, и огромный диск астероидов с окраины Солнечной системы.

Когда из модели удалили гипотетическую Планету-Х, в ней ничего не изменилось. Непонятная гравитация продолжилась.

Их оппоненты утверждают, что масса у пояса Койпера невелика. Она не более 4-10% от массы Земли. Следовательно, его гравитационное влияние не может быть столь существенным.

На сегодняшний день учёные не готовы однозначно утверждать, существует Планета-Х, которую никто пока не видел, или нет. В первую очередь сказывается недостаточность информации о поясе Койпера, находящемся на краю системы.

Возможно, раскрытию этой космической тайны поможет New Horizont, отправившийся в далёкий космос.