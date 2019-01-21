Звёздная месть: Первыми Нибируанцы заберут знаменитых людей

Сегодня, 15:13

Аномальное «солнце» преследует первых лиц России всё чаще. Есть ли этому какое-то астрологическое объяснение, либо череда событий является случайной?

Публично афишировано все было около месяца назад. «Звезду смерти» в аккаунте в Instagram в разделе Stories заснял и выложил в публичный доступ Андрей Малахов. Тогда на фото было заснято два ярких космических тела, которые приближались и отдалялись друг от друга. Андрей же подписал фотографию:«Сейчас появится первая звезда!». Однако, некоторые фанаты решили, что Малахов на отдыхе снял на камеру именно Нибиру. Для подписчиков это был настоящий фурор, который они активно обсудили в сети. Малахов же все перевел в шутку и не стал развивать тему далее.

Многие менее популярные личности также активно делились фото с необычным видом небо, но говорить о каждом нет смысла, ведь это было давно.

Сегодня, Тимур Родригез выложил аномальное явление на свою страницу в аккаунте в Instagram. На фото видно, как лучи с загадочного «солнца» устремлены ровно на Тимура.Судя по всему, это так называемая звёздная месть. Скорее всего, первыми Нибируанцы заберут знаменитых людей

Присмотревшись к солнцу, можно заметить, что это не солнце вовсе, а большой белый шар, который лишь маскируется под видом солнца. Сам же Тимур перевел воздействие в шутку и саркастично написал: «За секунду до того, как меня похитили инопланетяне».

Разобравшиеся в вопросе астрологи объяснили явление на фото, как проводимую Нибируанцами индификацию, в этом действительно есть логика.

«Это некая звёздная месть», - объясняют астрологи. Только представьте, что будут делать простые граждане без руководства высокопоставленных лиц? Если всех знаменитых людей возьмут в рабство первыми, массы других людей будет захватить куда проще.

Именно поэтому, взяв ДНК у людей с большой популярностью, схватка с Землей пройдет для Планеты Х легко. И нет никакого сомнения, что в небе совсем не солнце, а таинственная планета, вернее космический корабль странствующей расы, которая захватывает другие планеты для получения необходимых ресурсов, без которых существование рептилоидов будет невозможным.