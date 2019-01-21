Власти Китая подтвердили рождение CRISPR-детей и очередную беременность

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Китайский исследователь Цзянькуй Хэ сообщил о результатах своих экспериментов. С его слов, это потомство будет устойчиво к ВИЧ.

Власти Китая, в свою очередь, подтвердили рождение двух CRISPR-детей и очередную беременность. В то же время они отметили, что Хэ работал с грубыми нарушениями этических норм и законов. Помимо того, они якобы ничего не знали о его исследованиях.

Хэ заявил, что в ноябре на свет появились близняшки Нана и Лула. Он попытался добиться их устойчивости к ВИЧ-инфекции путём полного отключения гена CCR 5. Ещё одна участница эксперимента этого учёного в настоящее время беременна.

Больница, от имени, которой он якобы работал, и его университет не подтверждают ни одобрения, ни участия в его экспериментах. Сейчас они занялись собственными расследованиями.

Официально, исследования Хэ приостановлены. Однако из восьми пар, участвовавших в его эксперименте, у одной женщины уже родились близняшки, а у второй отмечена беременность.

Ей намерены обеспечить строгое медицинское наблюдение. Что ждёт уже родившихся CRISPR-детей, не сообщается.