Нибиру не отдаст лавры убийцы Земли: Она сама уничтожит огромный смертельный астероид

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Уже достаточно скоро Апофис, имеющий более чем двухсотметровую величину, приблизится к нашей планете на расстояние в 10 раз меньшее, чем до Луны. Ещё через сорок лет катастрофическое столкновение станет неизбежным.

Видимо, предотвратить такое развитие событий способна лишь Нибиру. Похоже, что Планета-Х никому не отдаст лавры убийцы Земли, которые намерена носить. Она сама уничтожит этот огромный смертельный астероид, утверждают уфологи.

Уже в 2029 году последствия его приближения станут для землян очень чувствительными. Таких вторжений не наблюдалось очень давно.

Земляне не смогут самостоятельно сбить непрошенного гостя. Это тот случай, когда они всё знают, но ничего предпринять не могут.

Российские ракеты «Сатана» и «Сармат» способны «опустить на дно» половину США, но ничего не смогут противопоставить Апофису. Они имеют баллистическую траекторию и предназначены для сокрушительных ударов по наземным целям.

Для борьбы в космосе, тем более с объектами, движущимися на огромной скорости, они просто не предназначены. Возможно, Россия сможет совершить за предстоящие 10 лет огромный прорыв в этой области. Однако более реальным представляется другое развитие событий.

Нибиру, затаившаяся было в период Нового года и Рождества, вновь стала демонстрировать повышенную активность. Это подтверждается странными явлениями, которые снова стали наблюдаться по всей планете.

Видимо, она занимает наиболее удобную позицию для удара по непрошеному гостю. Не исключено, что она вовсе не станет превращать его в космическую пыль, а лишь изменит его траекторию.

Так, чтобы он никогда больше даже не «задумывался» приближаться к Земле.

Что касается рокового удара по нашей планете от неё самой, подтверждается предположение, что у неё есть «хозяева». Именно они, похоже, пока не установили окончательную дату.