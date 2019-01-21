Российские учёные научились получать электроэнергию из мусора

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Учёные ИПХФ РАН придумали прибор, перерабатывающий мусор, который работает за счёт бактерий. Сначала его протестируют на МКС.

Как сообщил в интервью «Известиям» сотрудник Института проблем химической физики, эта конструкция необходима для переработки мусора на МКС. Проблема с отходами в космосе насущна, поэтому их в большом количестве возвращают обратно на землю, или что ещё хуже выбрасывают в космос.

Учёные создали контейнер, в котором живут микроорганизмы. Космонавты все отходы будут выбрасывать туда, а бактерии будут питаться этим мусором, вырабатывая энергию, которую можно будет использовать для питания устройств на корабле.

Устройство работает до 400 часов, после этого его нужно заполнять новыми бактериями. Главная проблема, что бактерии гибнут после использования. Сейчас исследователи подбирают другие варианты микроорганизмов, которые будут жить своей экосистемой и будут автономны.

Исследователи считают, что такой метод в дальнейшем будут использовать на земле, и можно будет получать электроэнергию из мусора. Осталось только решить проблему выживания микроорганизмов.