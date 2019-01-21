Звездный диетолог рассказал, как быстро похудеть на цветной диете

Сегодня, 12:55

Диета поможет быстро похудеть и даже восстановить здоровье кишечника, говорит Томсон.

Гуру по снижению веса и звездный диетолог Джанет Томсон разработала новый план цветной диеты, который делит продукты на пищевые группы с цветовой кодировкой. Программа Color Fast Reset имеет всего четыре цвета, где овощи, фрукты и бобовые - в «зеленую» категорию, крахмалистые продукты - в «розовую», жиры и белки - в «синюю», а также сладости, конфеты и мороженое – в «красную».

Соблюдать сбалансированную диету просто: в день можно съедать до восьми порций зеленых продуктов, три розовых, одну порцию из синей категории с каждым приемом пищи и очень редко можно угощаться продуктами из красной категории. Диета поможет похудеть на 4-5 кг за две недели.