Новая гравитационная антенна готова к работе

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Учёные испытывали японскую гравитационную антенну KAGRA и рассказали, что она готова приступить к наблюдениям уже в этом году.

Гравитационная антенна это прибор, созданный для регистрации гравитационных волн, которые ещё 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн в своём труде об общей теории относительности. Если сказать проще, то это волны пространства времени. Заметить такие сигнала можно, если происходят очень активные гравитационные события, ровно как слияние чёрных дыр.

Сейчас на планете функционируют всего три таких антенны. Две в США и одна в Италии, поэтому дополнительные единицы очень необходимы. Только если одновременно наблюдать из нескольких мест, можно определить направление на источник.

Антенна KAGRA устроена примерно так же, как и другие. Это туннель изготовленный в форме буквы L. В каждом из двух направлений движется лазерный луч. Расстояние в обе стороны три километра, а в центре интерферометр. Он помогает определить сдвиги фаз между движущимися в разные стороны лучами.

Новая антенна готова к работе. Она расположена на глубине около 200 метров, поэтому работает стабильнее и испытывает меньше сейсмических шумов на низкой частоте.