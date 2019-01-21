Температура Мирового океана достигла своего рекордного уровня

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Так сильно она ещё никогда не поднималась. Особенно тревожит, что этот рост продолжается.

Сообщается, что температура вод Мирового океана достигла в 2018 году своего рекордного уровня. Человечеству это не сулит ничего хорошего.

Замеры показателей температуры в океанах на постоянной основе стали делать в пятидесятые годы прошлого века. Они производятся целым комплексом измерительных устройств, относящихся к разным типам.

Замеры осуществляются на глубине до двух километров. При этом проверяется также, какова там концентрация соли.

То, что воды Мирового океана стали демонстрировать явную тенденцию к своему потеплению, очень опасно, если рассматривать долговременные последствия этого явления.

В частности, это может спровоцировать то, что в будущем ураганы станут более частыми и длительными.

Помимо того, начинают ускоренно таять арктические и антарктические льды. А это уже может стать причиной геокатастроф, в том числе глобальных наводнений.

Также рассчитано, что, если на протяжении этого столетия температура на океанической поверхности возрастёт на два градуса, это приведёт к выцветанию 99% коралловых рифов.