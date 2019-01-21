«Луна атакует»: Космическая база пришельцев с Нибиру разбудила камчатский вулкан, разогрев земное ядро до кипения

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21 января, в ночь кровавого лунного затмения, начал извержение один из самых опасных вулканов в мире — вулкан Безымянный на Камчатке. Волновые лучи, исходящие от Луны, уже разогрели ядро Земли до опасного состояния. Земля может взорваться в любой момент.

Прямо сейчас давление земного ядра и мантии достигает критической величины. Земная кора может не справиться с тяжёлой нагрузкой и разорваться в любой момент.

Извержение вулкана на камчатском полуострове — один из показателей того, что излишняя энергия и давление начали выходить из недр Земли. Человечество находится в колоссальной опасности.

Уже больше 12-ти месяцев вулкан не показывал какой-либо активности. И именно в ночь на понедельник в день полного лунного затмения гора извергла из себя облака пепла, дыма и лавы.

Эксперты изучили взаимосвязь вулкана и земного спутника и пришли к выводам, что из центра Луны исходит мощнейшее излучение, направленное точно в самый центр планеты Земля. Проанализировав поведение спутника и сопоставив имеющиеся данные, учёные пришли к выводу, что Луна является ничем иным, как огромной космической военной базой планеты Нибиру, которая пытается уничтожить человеческую расу.

«Луна уже давно попала в наше поле зрения. Её траектория полёта, магнетизм и исходящие от спутника, радиосигналы — всё говорит о том, что она является некой космической станцией. И вот, изучив её волновое поведение, мы с уверенностью заключаем, что Луна является стратегическим объектом Нибиру. Пришельцы оставили от спутника только оболочку, внутри же самой Луны спрятано мощное энергетическое оружие, способное уничтожить всю планету, фактически испарив её запредельными температурами. Луна атакует и её наступление только начинается!», - заключает британский учёный, изучающий аномальную активность небесного тела.

Солнечные лучи перебивают энергетическое воздействие вражеской пушки, минимизируя её мощность и силу. А в ночь лунного затмения свет Солнца не попадает на Луну и, находящееся в ней, оружие беспрепятственно излучает своё микроволновое излучение.

Ну, а пока космическая база пришельцев с Нибиру разбудила камчатский вулкан, разогрев земное ядро до кипения, учёные со всего мира собирают экстренные конференции и пытаются вычислить возможное решение данной задачи, чтобы прекратить дальнейшее нагревание планеты.