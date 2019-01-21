Лунное затмение абсолютно не влияет на здоровье человека

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Здоровье человека абсолютно не подвержено влиянию Луны, только особо мнительные граждане видят такую зависимость. Ученые же доказали, что на здоровье каждого из нас влияет только образ его жизни.

Человечество постоянно пытается найти объяснение всем своим проблемам и недомоганиям. Так, очень часто проблемы со здоровьем связывают с лунными затмениями, которые довольно часто происходят в космическом пространстве. Ученые долгое время изучали данный феномен и пришли к выводу, что лунное затмение абсолютно не влияет на здоровье людей с точки зрения физики, химии, медицины и других наук.

Основной причиной, которая заставляет ощущать на себе изменения самочувствия в период затмения, является мнительность каждого из нас, чем она выше, тем ощутимее влияние лунного затмения. В США и в Азии специалистами неоднократно проводились исследования данного вопроса – изучалась статистика в травмпунктах и приемных отделениях больниц в дни лунного затмения. Исследования доказали, что никаких изменений по сравнению с обычными днями нет.

Известно, что такое явление происходит в результате того, что Луна входит в конус тени, отбрасываемой Землёй. Диаметр пятна тени Земли на расстоянии 363 000 км (минимальное расстояние Луны от Земли) составляет около 2,6 диаметра Луны, поэтому Луна может быть затенена целиком.

Напомним, что первое такое космическое явление в 2019 году произойдет уже в понедельник 21 января. Именно в данный период и можно проверить свое самочувствие, хотя эксперты уверенны – если человек не обращает внимание на лунные фазы, затмения и другие космические изменения, а занят своими делами, то и подобные влияния не ощущаются.