Китайские учёные создают культового жидкого робота из фильма «Терминатор-2»

Вчера, 23:57

Мягкий робот, работающий на жидком металле и обладающий способностью самовосстановления и изменения формы, был недавно разработан китайскими учеными, которые открыто признают, что вдохновлены андроидом-убийцей Т-1000 из фильма «Терминатор-2».

AI размером с ладонь состоит из пластикового колеса, небольшой литиевой батареи и капель жидкого металла. Поскольку робот движется по поверхности, его центр тяжести постоянно смещается из-за жидкого металла. Это, в свою очередь, изменяет напряжение встроенной батареи, что обеспечивает обратную связь с роботом и командовать, какую форму он должен принять и как двигаться дальше.

Конструкция имеет потенциальное применение как в сфере здравоохранения, так и в сфере экстренных служб. Робот может помочь в поисково-спасательных миссиях, поскольку может менять форму и проникать под дверями или проходить через пространства, в которые не сможет попасть обычный человек.

Но здесь важны не только «большие» вещи. Устройство может быть доработано, чтобы создать достаточно маленького робота для доставки жизненно важных питательных веществ в организм или воздействия на раковые клетки, препятствуя их делению. Китайские ученые утверждают, что возможности использования этого ИИ ограничены только нашим воображением.

Ли Сянпэн, профессор робототехники в университете в Сучжоу, Китай, сказал, что проект начался в 2011 году после того, как были обнаружены уникальные свойства жидких металлических сплавов. Высокая электропроводность материала, а также его исключительная гибкость поразили воображение китайской команды. Однако Тан Шиян, научный сотрудник Университета Вуллонгонга, который участвовал в исследовании, с готовностью объяснил, что стимулом стал текучий, самонастраивающийся робот в «Терминаторе-2», хотя их конструкция не предназначена для того, чтобы охотиться на людей или убивать их, как показано в блокбастере 1990-х годов.

Однако, и Ли, и Тан признали, что крошечные нанороботы, гибкие и с высокой скоростью преобразования энергии, могут быть использованы военными для шпионажа. Уже сейчас команда ищет возможности улучшить своего робота, чтобы у него было несколько колес, что сделало бы его еще более мобильным.

Другая китайская команда объявила, что работает над созданием робота, похожего на BB-8 из фильмов о «Звездных войнах». У этого «дроида-помощника» будет свободно вращающаяся голова, которая поможет различным специалистам в их работе.

Технология ИИ развивается такими темпами, что даже эксперты ошеломлены ее прогрессом. Разработчики уже создали роботов, которые могут двигаться, как люди и даже делать причудливо впечатляющие трюки паркура в лаборатории.

Роботы уже умеют рисовать. В октябре 2018 года портрет человека, созданный ИИ, был продан за 432 000 долларов на аукционе.

Роботы могут разговаривать и вести довольно осмысленный разговор. Мы привыкли к помощникам ИИ, таким как Siri или Alexa, но недавно Google объявил, что они создали технологию, которая позволяет вести естественный разговор с роботом.

Роботы, с которыми можно заниматься сексом, может быть, не совсем новинка, но исследователи сейчас делают кукол, которые могут стонать, имитировать оргазм и даже запоминать любимую позу во время полового акта.

Интересно, что теперь специалисты по этике роботов призывают, чтобы секс-роботы программировались с помощью программного обеспечения «согласие», что означает, что их владельцы должны сначала запросить их согласие, прежде чем заняться с ними сексом, чтобы предотвратить «потенциальное восстание роботов в будущем».